Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası şüpheli paket sebebiyle boşaltılldı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası şüpheli paket sebebiyle tahliye edildi
Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığı'nda şüpheli paket alarmı verilmesi sonrası bina tahliye edildi. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.
Reuters'a konuşan bir Yunan polis, bina içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğunu söyledi. Paketin posta ile ulaştığı belirtiliyor.
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