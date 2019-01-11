İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4191
  • 6,2337
  • 224.068
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da şüpheli toz paniği

Yunanistan'da, bazı yüksek eğitim kurumlarına gönderilen mektuplardan çıkan şüpheli toz paniğe sebep oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel medyadaki haberlere göre, Yunanistan'daki Ege Üniversitesinin Midilli Adası'ndaki kampüsüne, Rektör Hrisi Vicilaki adına Hindistan'dan gönderilen mektuptan toz çıktı.

Mektupla temas eden 1'i polis 7 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Midilli Hastanesinde kontrol altına alınırken, üniversite binasına girişler yasaklandı ve tüm akademik ile idari hizmetler durduruldu.

Araştırmalar sonucunda ülkenin çeşitli yerlerindeki 11 yüksek eğitim kurumuna da aynı şekilde mektup gönderildiği tespit edildi.

Hristiyanların Noel Bayramı öncesinde gönderildiği belirlenen mektuplarda "İslami propaganda" içerikli broşürler bulunduğu kaydedildi.

Mektuplar Atina'dan gönderilen özel ekipler tarafından incelenmeye alınırken, bazı kurumlardaki memurların mektuplarda önemli bir şey bulunmadığına karar vererek ve zarfın üzerindeki pulları keserek mektupları çöpe attıkları belirtildi.

Öte yandan, mektuplardan çıkan toz üzerinde Yunanistan Devlet Genel Laboratuvarı'nda yapılan incelemenin tamamlandığı ve maddenin zararsız içerikli çıktığı bildirildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, önlem olarak hastanelere sevk edilen Midilli'de 7, Korfu Adası'nda 4 ve Volos'taki 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

Datça'da korkutan deprem

Datça'da korkutan deprem

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Saklandığı evde yakalandı

Saklandığı evde yakalandı

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı
 

POPÜLER HABERLER

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA