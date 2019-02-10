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Yunanistan'da terörist Kufodinas'a yeniden 6 günlük izin

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha izin verildi.

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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, kısa bir süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden Volos kentindeki açık cezaevine nakledilen Kufodinas, 28 Şubat’tan itibaren adli kontrol şartıyla 6 günlük izin kullanacak.

Terör suçlarından 11 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen "Lukas" kod adlı Kufodinas’a, daha önce de 6 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti. Son izni yaklaşık bir ay önce kullanan Kufodinas 6 gün cezaevi dışında kalmıştı.

Yunanistan'da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.
 

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