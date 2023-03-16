Yunanistan'da tren kazasında hayatını kaybedenler için yapılan eyleme polis müdahale etti

Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) kazaya dikkati çekmek için 24 saatlik grev çağrısında bulundu.

Greve farklı sektörlerden çok sayıda kişi katılırken başkent Atina'da, grev nedeniyle toplu taşıma durdu, uçak seferleri iptal edildi.

Atina'da toplanan binlerce eylemci Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına yürüdü. Polise taş ve molotofkokteyli atan bir grup eylemciye polis biber gazı ile müdahale etti.

Bir grup eylemci ise eyleme katılan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) milletvekili Olga Yerovasili'nin park halindeki aracına saldırdı. Saldırı sonucu arabanın camları kırıldı, Yerovasili'nin koruma polisi hafif yaralandı.

Selanik ve Patra'da da tren kazası için yapılan eylemlerde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı, polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

- Olay

Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat Salı yerel saatle 23.20'de meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.