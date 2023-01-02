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Dünya

Yunanistan'da Türkiye-Suriye korkusu: Tüm planlarımızı bozar

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan normalleşme süreci Yunanistan'da korkuya neden oldu. Yunan basını iki ülke arasındaki yakınlaşmanın Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının planlarını bozacağı yazdı.

TRT Haber2 Ocak 2023 Pazartesi 08:35 - Güncelleme:
Yunanistan'da Türkiye-Suriye korkusu: Tüm planlarımızı bozar
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Ankara, Şam yönetimi ile 11 yıl sonra normalleşme sürecine girdi. Bu durum Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını, bu yakınlaşmasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için ciddi sonuçları olacağını yazdı.

İki ülke arasında muhtemel bir Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının planlarını bozacağı dile getirildi.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin bir kısmını Ege'ye kaydırma senaryosunun, Yunanistan için olumsuz bir gelişme olabileceğine de dikkat çekildi.

Atina'yı endişelendiren bir diğer adım ise Türkiye'nin SİPER füze denemesi oldu.

Yunan basını, 100 kilometre menzilini aşan SİPER hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesinin de, Yunanistan için kritik bir durum olduğunu yazdı.

Öte yandan, Yunanistan'ın Ege'deki hukuk dışı talepleri de Yunan basınında tepkiyle karşılandı.

Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkaracağına dair söylemlerin uluslararası bir geçerliliği olmadığına vurgu yapıldı. "Yunanistan peri masalına devam ediyor" denildi.

Yunanistan'ın böyle bir hamle yapması sonucunda Türkiye'nin bunu savaş sebebi sayacağı da ifade edildi.

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