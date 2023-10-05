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Dünya

Yunanistan'da vakalar artışa geçti

Yunanistan'da kaydedilen Kovid-19 vakalarının son günlerde hızla arttığı bildirildi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Yunanistan'da vakalar artışa geçti
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül haftasında, Kovid-19 vaka, virüs nedeniyle hastaneye yatan ve entübe olan kişi sayıları önceki haftalara göre artış gösterdi.

Hastanede Kovid-19 tedavisi olan hasta sayısı 800'ü aşarken, entübe hasta sayısı da 150'yi geçti.

Mevcut vaka sayısı açıklanmazken, söz konusu artışta okullarda eğitime yeniden başlanması da etkili oldu.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, ekim ayında Kovid-19'a karşı yeni bir aşılama süreci başlatılacak.

Kovid-19 vakalarının sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturmaması için özellikle yaşlı ve kronik hastalık sahibi kişilerin aşılanmasına ağırlık verilecek.

Yunanistan, yeni aşılama süreci için şimdiden 1 milyon 600 bin doz aşı temin etti.

Bu kez aşı zorunluluğu olmayacak ve isteyenler aşı olmak üzere başvurabilecek.

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