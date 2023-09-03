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Dünya

Yunanistan'da yanan alanda mahsur kalan düzensiz göçmenler polise teslim oldu

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ndeki yangın 16'ıncı gününde sürerken, yanan ormanlık alanda mahsur kalan yaklaşık 20 düzensiz göçmen polise teslim oldu.

AA3 Eylül 2023 Pazar 20:52 - Güncelleme:
Yunanistan'da yanan alanda mahsur kalan düzensiz göçmenler polise teslim oldu
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Yunanistan'a geçen Suriyeli düzensiz göçmenler, Dadia'daki ormanlık alanda saklanırken, yangın nedeniyle yiyecek ve içecek bulamadı.

Biri hamile kadın, biri bebek yaklaşık 20 kişilik düzensiz göçmen grubu, yardım bulmak amacıyla bir süre otoban kenarında bekledi.

Düzensiz göçmenler bölgeye gelen polis ekiplerince kimlik tespit işlemleri için karakola götürüldü.

AA muhabirine konuşan düzensiz göçmen Abdul, "Çocuk hasta, karım hamile." dedi.

Abdul, üç gündür dağda olduklarını belirterek, savaştan kaçtıklarını ifade etti.

- Yangınlarda 21 kişi ölmüştü

Yunanistan'da Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

Düzensiz göçmene ait olduğu sanılan başka bir cesedin 25 Ağustos'ta Dadia ormanlık alanında bulunmasıyla yangınlarda ölenlerin sayısı 21'e yükselmişti.

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