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Dünya

Yunanistan'da yangın Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı

Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesindeki yangın, Gümülcine yakınlarında Türklerin de yaşadığı köylere kadar ulaştı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
Yunanistan'da yangın Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı
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Rodop'ta çıkan orman yangını Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı.

Susurköy de bazı evler yangından zarar gördü.

Söz konusu köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

- Dedeağaç'taki yangın 3'üncü gününde

Batı Trakya'daki Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları üçüncü gününde de devam ederken, Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesi, Kavala, Eğriboz Adası ve Batı Trakya'daki Rodop bölgesinde de bugün çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı.

Ulusal Orman Yangınları Gözlem Biriminin verilerine göre, Dedeağaç'taki yangının ilk iki gününde 55 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yanmıştı.

Henüz söndürülemeyen yangının Dedeağaç'ta üç günde kül ettiği alanın 75 bin dönümü aşacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler ve gönüllülerin işbirliği içinde çalıştıkları yangın söndürme çalışmaları hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle zorlaşıyor.

Yangın çıkan bölgelerindeki yerleşim birimleri tedbiren tahliye edilirken, yangın, tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.

- Bir kişi hayatını kaybetmişti

Başkent Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde çıkan yangında, hayvanlarını korumaya çalışan bir çoban bu sabah hayatını kaybetmişti.

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