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Dünya

Yunanistan'da yangın uyarısı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, içinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki, Girit, Eğriboz ve Mora Yarımadası'nı 'yüksek yangın riski' olan 'kategori 3'e dahil etti.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Yunanistan'da yangın uyarısı
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerini "yüksek yangın riski" olan "kategori 3"e dahil etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, içinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki, Girit, Eğriboz ve Mora Yarımadası "yüksek yangın riski" taşıyan bölgeler arasında yer aldı.

Batı Trakya'da ise yangın çıkma ihtimalinin "çok yüksek" olması nedeniyle "kategori 4"e dahil edildiği aktarılan açıklamada, ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşlardan, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Öte yandan, Batı Trakya'da dün ve bugün Türklerin yaşadığı Yahyabeyli ve Koyunköy yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.

Selanik yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ise müdahalenin devam ettiği aktarıldı.

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