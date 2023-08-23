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Dünya

Yunanistan'da yangınlar 5'inci gününde

Yunanistan'da 5 gündür süren ve yerleşim birimlerini tehdit eden yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Yunanistan'da yangınlar 5'inci gününde
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Dedeağaç'taki yangın 5'inci gününde devam ederken, yangın ülkenin batı kanadında daha da güçlendi.

Dedeağaç'ta çıkan, Batı Trakya'da Meriç ve Rodop'u da etkisi altına yangın nedeniyle bu sabah Egnatia yolu kapandı.

Selanik'e ve Avrupa'ya devam etmek isteyen araçlara Bulgaristan üzerinden devam etmeleri tavsiye edildi.

Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde yaşayıp Türkiye'deki yaz tatilinden dönen çok sayıda Türk de bu durumdan olumsuz etkilenenler arasındaydı.

- YANGINLARIN NEDEN OLDUĞU HAVA KİRLİLİĞİ SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Ulusal Gözlemevi ve Çevre Enstitüsü Direktörü Nikos Mihalopulos, Yunanistan Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle havada asılı partikül madde miktarının Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği sınır olan 20 mikrogramı aşarak 100 mikrograma ulaştığını kaydetti.

Meriç'teki yangından kaynaklanan partikül maddelerin İyon Denizi'ndeki adalara kadar ulaştığını belirten Mihalopulos, Atina'nın batısı ve Pire'de koşulların oldukça ağır olduğuna dikkati çekti.

Mihalopulos, bu oranların sağlık için son derece tehlikeli olduğunu belirterek, özellikle yaşlılar ve solunum sorunu olanların açık havaya çıkmamalarını tavsiye etti.

Ülke genelinde hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar da yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

- YANGIN NEDENİYLE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yangınlarda biri Viotia'da biri Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) olmak üzere 21 Ağustos'ta 2 kişi yaşamını yitirdi.

Dün ise Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan'a Meriç'ten geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Böylelikle, Yunanistan'da yangın nedeniyle iki günde hayatını kaybeden kişi sayısı 20 oldu.

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