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Dünya

Yunanistan'da yaşayan 5 bin İsrailli yedek asker ülkesine dönecek

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın dün sabah İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Yunanistan'da yaşayan 5 bin İsrailli yedek askerin ülkelerine dönecekleri bildirildi.

AA8 Ekim 2023 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Yunanistan'da yaşayan 5 bin İsrailli yedek asker ülkesine dönecek
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Yunan basınındaki haberlerde, yedek askerleri taşımak üzere Atina'dan Tel Aviv'e 20 uçuş planlandığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu.

- "AKSA TUFANI" İSİMLİ SALDIRI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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