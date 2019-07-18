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Yunanistan'da yeni Meclis Başkanı seçildi

Yunanistan'da 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçim sonrası oluşan parlamentoda yeni Meclis Başkanlığına iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) üyesi Kostas Tasoulas seçildi.

  • AA
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Tek aday Tasoulas, 300 sandalyeli Mecliste 283 oy alarak geniş destekle 1974'te askeri cuntanın yıkılmasından bu yana 13'üncü Meclis Başkanı oldu.

Partisi ND'nin yanı sıra ana muhalefet SYRIZA, Değişim Hareketi (KINAL), Yunan Çözümü ve MERA 25 partilerinin desteğini de alan Tasoulas, en yüksek oy sayısıyla seçilen başkan unvanını elde etti.

SİGARA YASAĞINI UYGULAMASI BEKLENİYOR

Avukat olan 60 yaşındaki Tasoulas, 2000'den bu yana Yunanistan'ın Yanya ilinden milletvekili olarak seçiliyor. Tasoulas, daha önce Kültür Bakanı görevinde de bulunmuştu.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada aktif ve adil yönetim sözü veren Tasoulas'ın, parlamento binasında uygulanmayan sigara yasağını uygulamaya koyması bekleniyor.

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