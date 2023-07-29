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Dünya

Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Üssün komutanı görevden alındı: Mevzilerimizi açığa çıkardık

Yunanistan'da mühimmat deposunun patlamasından sorumlu tutulan 111'inci Muharebe Kanadı komutanı görevden alındı. Mühimmat depolarındaki patlamaların taktik ve stratejik hatalardan kaynaklandığını belirten üssün eski komutanı ise 'Pozisyonlarımızı ve mevzilerimizi açığa çıkardık' isyanında bulundu.

Star Gazetesi29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Üssün komutanı görevden alındı: Mevzilerimizi açığa çıkardık
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Günlerdir süren orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'da mühimmat deposunda yaşanan patlama ülkede en çok konuşulan konu haline geldi.

Magnisia bölgesindeki yangınlarla ilgili durum kontrolden çıkarken, alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla meydana gelen patlama gündemden düşmezken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı üste görev yapan üst düzey subayların yerlerini değiştirirken 111'inci Muharebe Kanadı komutanı ise görevden alındı.

Üst düzey kaynaklar, imha olan mühimmatlar arasında AGM Maverick bombaları, karadan havaya Stinger füzeleri ve roketlerin bulunduğunu belirtti.

ÜSSÜN ESKİ KOMUTANI: MEVZİLERİMİZİ AÇIĞA ÇIKARDIK

Yangın sonucu mühimmat deposu patlayan 111. Avcı Kanadında 19 yıl boyunca görev yapmış olan emekli komutan, basına verdiği demeçte Yunan Hava Kuvvetleri üssünün mühimmat depolarındaki patlamaların taktik ve stratejik hatalardan kaynaklandığını belirtti.

Yangının üssün 3 kilometre yakınına bile ulaşmamış olması gerektiğini vurgulayan Eski Yunan Komutan "Pozisyonlarımızı ve mevzilerimizi açığa çıkardık ve artık dünya gezegenindeki herkes 111. Avcı Kanadın deposunun nerede olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

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