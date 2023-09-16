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Dünya

Yunanistan'da 'yetersiz' bulunan hükümet protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin doğal afetlerdeki tutumu ve çalışma kanunlarında yapmayı planladığı düzenlemeler protesto edildi.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 01:30 - Güncelleme:
Yunanistan'da 'yetersiz' bulunan hükümet protesto edildi
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Farklı sendika ve kuruluşların yanı sıra öğrenci gruplarının yer aldığı eylemde, 21 Eylül için genel grev çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı eylemde, taşınan pankartlar ve parlamento binası önünde atılan sloganlarda, hükümetin yangın ve sel felaketlerinde yetersiz kaldığı ifade edildi.

Yunanistan Parlamentosuna 12 Eylül'de sunulan çalışma kanunu yasa tasarısında, işverenin işçiyi acil durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmaya çağırabilmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra tasarı, işçilerin deneme süresinin uzatılması ve mesai saatinde esneklik sağlanması gibi düzenlemeler içeriyor.

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