İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6041
  • EURO
    25,3677
  • ALTIN
    1482.8
  • BIST100
    5588.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Sarmas, işbirliği için Türk hükümetine teşekkür etti
Dünya

Yunanistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Sarmas, işbirliği için Türk hükümetine teşekkür etti

Yunanistan'daki geçici hükümetin Başbakanı İoannis Sarmas, göçmenlerin insan tacirleri tarafından sömürülmesiyle başa çıkmak için Yunan hükümetiyle işbirliği yapan Türk hükümetine teşekkür etti.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Yunanistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Sarmas, işbirliği için Türk hükümetine teşekkür etti
ABONE OL

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Sarmas, sığınma talebinde bulunanların Yunanistan'daki yasal giriş kapılarını kullanmaları gerektiğini söyledi.

Sarmas, "İnsan tacirleri belasıyla başa çıkabilmek için Yunan hükümeti ile işbirliği yapan Türk hükümetine teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Türkiye ile ilişkilerin düzelme gösterdiği dönemde hükümeti devraldıklarını belirten Sarmas, Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının sürekli çabalarıyla bu aşamaya gelindiğini kaydetti.

Sarmas, "Bu doğrultuda ilerlerken hükümeti devretmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.