Yunanistan'daki ırkçı milletvekilleri hakkında verilen skandal karara tepki!

DEB Partisi tarafından sosyal medyadan yayımlanan açıklamada, 12 Aralık 2016'da düzenlenen etkinliği basan Altın Şafak milletvekillerinin, dönemin parti başkanı Mustafa Ali Çavuş'u ölümle tehdit etmeleri üzerine açılan davanın yedi yıl sürdüğü hatırlatılarak, mahkemenin kovuşturmanın sonlandırılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Mahkeme, suç duyurusunun usulüne uygun yapılmamış olması gerekçesi ile kovuşturmanın sonlandırılmasına karar verdi. İlgili talihsiz mahkeme kararı ile adalet kantarının azınlık aleyhine tartmaya devam ettiğini bir kez daha üzülerek gördüğümüzü kamuoyuyla paylaşmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Olay, İnsan Hakları Günü kapsamında DEB Partisi ve Helsinki İnsan Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Gözlemciliğince "Yunanistan'da Milli Azınlıklar ve Uluslararası Kuruluşların Önerileri" adlı panelin düzenlendiği sırada gerçekleşmişti.

Şehir merkezindeki Akadamias Caddesi'nde bulunan binanın önünde Yunan bayraklarıyla toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, ırkçı sloganlar atmış, panelin düzenlendiği salona çıkarak hakaret ve küfürlerle salondakileri kışkırtmaya çalışmıştı.

Aralarında Altın Şafak Partisi milletvekillerinin de bulunduğu grup, binanın önünde Yunan Milli Marşı'nı okumalarının ardından dağılmıştı.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.

