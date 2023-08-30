İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7497
  • EURO
    29,2726
  • ALTIN
    1672.21
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'daki orman yangını 12'nci gününde
Dünya

Yunanistan'daki orman yangını 12'nci gününde

Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar, 12'nci gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Yunanistan'daki orman yangını 12'nci gününde
ABONE OL

Demirören (Sidiro) ve Yanören (Yannuli) köylerindeki ormanlık alanda yangının yeniden şiddetlenmesi üzerine Sivil Koruma Teşkilatı köy sakinlerinden bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Orman Yangınları Gözlemevine (EPADAP) ait uydu verilerine göre, Dedeağaç ve Meriç'te 19 Ağustos'ta başlayan yangın 28 Ağustos'a kadar 826 bin dönümden fazla alanı yaktı.

Gümülcine ve köylerinin dahil olduğu Rodop ilinde ise Kalaycıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangının yeniden şiddetlendiği görüldü.

Bölgedeki yangınların söndürülmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Almanya, Bulgaristan, Sırbistan, Fransa, Çekya, Romanya, Slovakya ve Arnavutluk'a bağlı ekipler Yunanistan'a destek veriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.