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Dünya

Yunanistan'daki orman yangınlarına İspanya'dan destek

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia Adası'nda (Eğriboz) orman yangınlarına müdahale için İspanya'dan destek geldi.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:44
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Türkiye'de çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için uçak gönderen İspanya, bu sefer de Yunanistan'a yardım gönderdi. Ülkenin başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia Adası'nda (Eğriboz) müdahalelerin sürdüğü orman yangınlarında, ada sakinlerinin feribotlarla tahliye işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ekathimerini'nin haberinde orman yangınlarının çıktığı bölgeleri ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaşanan felaketi "Kabus gibi bir yaz" olarak değerlendirdi.

MİÇOTAKİS'TEN YARDIM GÖNDEREN ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yardım gönderen ülkelere teşekkür etti. Miçotakis, "Yunan halkı adına, orman yangınlarıyla mücadeleye yardım etmek için destek ve kaynak gönderen tüm ülkelere en içten şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Bu zor zamanlarda Yunanistan'ın yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi. Öte yandan İspanya Savunma Bakanlığı, "Yunanistan ve Türkiye'de yangınlarla mücadele devam ediyor" denildi.

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