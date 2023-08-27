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Dünya

Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün

Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Yunanistan'daki orman yangınlarında 9. gün
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Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Özellikle Dadias ormanlık alanındaki yangının genişlemesi sonucu bölgede bazı köyler tahliye edildi.

Meriç İli Bölge Valisi Yardımcısı Dimitris Petroviç, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada 1 milyon 600 bin dönümlük ormanlık alanın 750 bin dönümünün şimdiden yandığını kaydetti.

Petroviç, yarından itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkati çekerek, bu durumda yangının daha tehlikeli boyuta ulaşabileceğini, zararın daha da artabileceğini ifade etti.

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