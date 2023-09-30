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Dünya

Yunanistan'daki sel bölgesinde leptospiroz hastalığı can aldı

Yunanistan'da sel felaketi yaşanan Teselya Bölgesi'nde 1 kişinin, bakteriyel hastalık leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
Yunanistan'daki sel bölgesinde leptospiroz hastalığı can aldı
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Larisa Kriz Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Teselya Bölgesi'nde 9 leptospiroz vakası tespit edildi.

Bu vakalardan ikisinin tedavisi devam ederken, 1 hasta ise hayatını kaybetti.

KERKİRA ADASI'NDA LEPTOSPİROZ NEDENİYLE 2 CAN KAYBI OLMUŞTU

Kerkira Adası'nda biri mayısta, diğeri bu ay olmak üzere iki kişi leptospiroz nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerde bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana geçebiliyor.

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