Yunanistan'daki sel bölgesinde leptospiroz hastalığı can aldı

Larisa Kriz Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Teselya Bölgesi'nde 9 leptospiroz vakası tespit edildi.

Bu vakalardan ikisinin tedavisi devam ederken, 1 hasta ise hayatını kaybetti.

KERKİRA ADASI'NDA LEPTOSPİROZ NEDENİYLE 2 CAN KAYBI OLMUŞTU



Kerkira Adası'nda biri mayısta, diğeri bu ay olmak üzere iki kişi leptospiroz nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerde bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana geçebiliyor.