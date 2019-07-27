Örgüt, mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerini kamufle ediyor. Çok sayıda terörist Atina’ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kampta bulunuyor. Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen kamp halen kapatılmadı. Kampın çevresinde dolaşırken ilk göze çarpan duvarlardaki yazılar, göndere çekilen örgütün paçavraları. Yunan polisi kamp çevresinin denetimini adeta teröristlere devretmiş vaziyette. Yunan istihbaratı, bölgede çekim yapılmasına müsaade etmiyor. Kampın çevresinde büyük bir sessizlik hakim. İçeriden çekilen ve örgüte yakın internet sayfaları tarafından paylaşılan fotoğraflar ise Lavrion’un bir mülteci değil, terör kampı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu fotoğraflarda terör örgütlerinin yurt dışında Türkiye’ye karşı nasıl bir işbirliği içinde olduğunu görmek de mümkün. Kamp, Yunanistan Göç Bakanlığına bağlı. Konaklama koşulları gibi idari işler, yedi kişiden oluşan bir komite tarafından yönetiliyor. İhtiyaçlar ise çoğunlukla Yunan Kızılhaçı tarafından karşılanıyor. Giriş çıkışları ise tamamen kamptaki teröristler kontrol ediyor. Kamptaki militanlar zaman zaman Batılı gazetecileri ağırlıyor. Yakalanan teröristler Lavrion’da eğitim aldıklarını itiraf etti.