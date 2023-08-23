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Dünya

Yunanistan'daki yangın faciası uydudan görüntülendi

ABD'li uydu şirketi Maxar, Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç'taki orman yangınlarının uygu fotoğraflarını yayınladı. Ülkedeki yangınlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Yunanistan'daki yangın faciası uydudan görüntülendi
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Yunanistan, Batı Trakya bölgesi ve başkent Atina çevresinde devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede havadan ve karadan yangına müdahale devam ediyor. Atina çevresinde yangınlar 2 gündür devam ederken, rüzgarlı ve sıcak hava şartlarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığı belirtildi.

İtfaiye Sözcüsü Ioanis Artopios yaptığı açıklamada, "Zorlu şartlar devam ediyor. Tüm Sivil Koruma güçleri alarmda ve yangınlarla mücadele ediyor" dedi. Artopios, Atina'nın 20 kilometre kuzeyindeki yangınlara gönüllülerin de destek verdiği 202 itfaiyeci, 65 itfaiye aracı ile İsveç ve Almanya'dan gönderilen uçakların da aralarında bulunduğu 15 uçakla müdahale edildiğini söyledi. Yangın nedeniyle Atina çevresi duman ve külle kaplandı.

Ülkenin batısındaki Menidi kasabasına yayılan alevler nedeniyle 3 huzurevinden 150 kişinin otellere ve farklı tesislere tahliye edildiği bildirildi. Atina'nın 14 kilometre kuzeybatısındaki Fili'de ise evler ve araçlar küle dönerken, bölgede yaşayanlar yaya olarak alevlerden kaçmak zorunda kaldı. Başkentin kuzeybatısındaki Ano Liosia bölgesinde de binlerce kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

YANGININ BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

ABD'li uydu şirketi Maxar, Türkiye sınırına yakın 18 kişinin öldüğü Dedeağaç'taki yangınların uydu fotoğraflarını yayınladı. İki gün önce çekilen fotoğraflardaki dumanlı görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

  • Dedeağaç yangınları
  • Orman yangınları
  • Maxar fotoğrafları

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