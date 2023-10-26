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Dünya

Yunanistan'dan ABD'ye protesto: Filistin halkı katledilmesin

Atina'da Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısı ile toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto ederek, 'kendi devletlerini kurmak isteyen Filistin halkının Gazze'de katledilmesinin durdurulmasını' istedi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 02:54 - Güncelleme:
Yunanistan'dan ABD'ye protesto: Filistin halkı katledilmesin
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Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı askeri havaalanının da bulunduğu Elefsina'da Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısı ile toplanan eylemciler, ABD askeri uçaklarının konuşlandırılma planını ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto ederek, "kendi devletlerini kurmak isteyen Filistin halkının Gazze'de katledilmesinin durdurulmasını" istedi.

Eylemciler İsrail-Filistin çatışmasında ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu da eleştirerek, Yunanistan'ın bu çatışmadan uzak kalmasını talep etti.

"ABD'NİN, ASKERİ UÇAKLARINI YUNANİSTAN ÜSLERİNE YERLEŞTİRME PLANI"NA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ayrıca Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Elefsina semtinde, "ABD'nin, askeri uçaklarını Yunanistan'daki üslere konuşlandırma planına" karşı eylem düzenlendi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, İsrail-Filistin çatışmasının ardından, ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı ve Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürülmüştü.

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