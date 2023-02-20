İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,867
  • EURO
    20,1644
  • ALTIN
    1118.96
  • BIST100
    5145.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Yunanistan'dan AB'ye Türkiye çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 14:16 - Güncelleme:
Yunanistan'dan AB'ye Türkiye çağrısı
ABONE OL

Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı.

Nikos Dendias, Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, "Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli." diye konuştu.

Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.