Yunanistan'dan Almanya'ya sert eleştiri

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ziyarete ilişkin "iyimser" yorumları eleştirildi.

Açıklamada, Almanya'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak Türkiye'yi kınamadığına dikkat çekildi. Ayrıca Almanya'nın Türkiye'ye denizaltı satmayı planladığı, göç meselesinde de Türkiye karşıtı söylemden uzak durduğu belirtildi.

"HÜKÛMETİN GÜÇLÜ MÜTTEFİK OLARAK GÖSTERDİKLERİNE HALK GÜVENEMEZ"

KKE'den yapılan açıklamada da Scholz'un ziyaretinden geriye, "Türkiye ile diyaloğa" ilişkin genel söylemlerin kaldığı belirtilerek Marder tipi zırhlı araçların adalar yerine Meriç bölgesine yerleştirilmesi kararı eleştirildi.

Açıklamada, "Bu buluşmadan çıkan sonuç, hükûmetin güçlü müttefikler olarak gösterdiklerine halkın hiç güvenemeyeceğidir." ifadesi yer aldı.

MARDER TİPİ ZIRHLI ARAÇLARIN MERİÇ BÖLGESİNE YERLEŞECEĞİ BİLDİRİLDİ

Scholz bugün Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Miçotakis ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Scholz, Almanya'nın Yunanistan'a temin ettiği Marder tipi zırhlı araçlara ilişkin soruya "Marder'lar Yunanistan'a teslim edildi ve her gün nerede olduklarına dair bilgi almıyoruz. Bunu istemiyoruz da. Bunu son yıllarda verdiğimiz silah sistemlerinde de yapmadık, gelecekte de yapmayacağız." cevabını vermişti.

Miçotakis ise Almanya'dan temin edilecek söz konusu zırhlı araçların Meriç bölgesinde kullanılacağını, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin değerlendirmesinin bu yönde olduğunu kaydetmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 31 Mayıs'ta yaptığı görüşme sonucunda, Yunanistan'ın sahip olduğu "BMP-1" tipi zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi, onların yerine Almanya'dan "Marder" tipi zırhlı araçlar temin edilmesi kararlaştırılmıştı.



