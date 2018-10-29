Yunanistan, Arnavutluk'a protesto notası verecek

Yunan Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Arnavutluk'un Atina Büyükelçisi Adriana Hobdari bakanlığa çağrılarak protesto notası verilecek.

Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri şehrinde, ülkedeki Yunan azınlığına mensup Konstantinos Katsifas, dün polisle girdiği silahlı çatışmada yaşamını yitirmişti.

Yunanistan'da ise farklı kesimlerden tepki toplayan olayın ardından, Arnavutluk'un Atina Büyükelçiliği önünde aşırı sağ gruplar tarafından gösteri düzenlenmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından dün yayımlanan açıklamada, Arnavut makamlarıyla Katsifas'ın ölümüne ilişkin yakın temas içinde olunduğu belirtilerek, "Her halükarda, operasyonun bir insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanması kabul edilemez. Arnavutluk makamlarından, Yunan vatandaşının hangi şartlarda hayatını kaybettiğine ilişkin kapsamlı bir izahat sunmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaşananlardan ve bu olayın komşu Yunanistan'da haksız bir şekilde siyasallaştırılmasından üzüntü duyulduğu belirtilerek, Arnavutluk'un Yunan kökenliler dahil tüm vatandaşları için güvenli ve sakin bir ülke olduğu konusunda komşularına güvence verdiği kaydedilmişti.

- "Polis memurlarına ateş etti"

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ergiri'ye bağlı Bularat köyünde yaşanan olayda, Katsifas'ın önce havaya, ardından polis memurlarına ateş ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlara karşı girdiği mücadelede hayatını kaybeden Yunan askerlerinin anıldığı program nedeniyle polislerin köyün merkezine konuşlu olduğu ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden Katsifas'ın burada doğduğu ancak son dönemde Yunanistan'da yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, Katsifas'ın havaya ateş açmasının ardından gözaltına alınması için yapılan operasyonda, polisin karşı ateş açtığı ve bu sırada Katsifas'ın öldüğü belirtildi.