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Dünya

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, ziyaret ettiği Sömbeki Adası'ndan Türkiye'ye dostluk ve diyalog mesajı gönderdi.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 22:09 - Güncelleme:
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Çipras, Sömbeki Adası'nda gazetecilere, Yunan halkının egemenlik ve egemenlik haklarını korumak adına birlik içerisinde olduğunu belirterek, "Tahriklerin artması için bir neden yok, özellikle Ege'nin her iki tarafının da istikrar ve barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde." diye konuştu.

İki halk arasında uzlaşılmayacak bir sorun olmadığını belirten Çipras, "Komşu ülkenin her zaman diyalog ve barışı destekleyen demokratik sivil güçlerine sesleniyorum. Bu çaba sürdürülmeli. Gerginlik kimsenin faydasına değil." dedi.

Çipras, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi sorunların uluslararası hukuk temelinde, Uluslararası Adalet Divanında çözülmesi gerektiğini savundu.

Dostluk, barış ve istikrarı destekleyen etkinlikler düzenlenmesi için çağrı yapan Çipras, açıklamasında "Milliyetçilik, her ülkede, sadece barış ve toplumsal birlikteliği değil demokrasiyi de tehlikeye sokar." ifadesine de yer verdi.

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