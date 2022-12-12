Yunanistan'dan ''Elaionas'' skandalı! Atina Belediyesine devredildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Elaionas göçmen kampı alanı spor aktiviteleri ve kültürel etkinlikler için kullanılmak üzere Atina Belediyesine devredildi.

SPOR VE KÜLTÜR ALANI YAPILACAK

Devir töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elaionas'taki alanın bundan sonra yeşil alan olarak, spor ve kültür alanındaki aktivitelere ev sahipliği yapacağını kaydetti.

MİÇOTAKİS: ATİNA BELEDİYESİNE DEVREDİYORUZ

Miçotakis, Göç ve İltica Bakanlığından Atina Belediyesine devredilen alan için "Alanı gerçek sahiplerine, Atina Belediyesine devrediyoruz." ifadelerini kullandı.

PROTESTO EDİLDİ

Yıllardır göçmenlere ev sahipliği yapan kampın boşaltılmasına tepki gösteren göçmenler ise, Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) desteğiyle kamp önünde toplanarak kararı protesto etti.