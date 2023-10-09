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Dünya

Yunanistan'dan İsrail tahliyesi

Yunanistan, İsrail'de bulunan 81 vatandaşını ülkeye getirdi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Yunanistan'dan İsrail tahliyesi
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iki farklı tur ile İsrail'e giden 81 Yunan vatandaşı Yunanistan'a döndü.

İsrail'deki 68 kişinin tahliye edilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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