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Yunanistan'dan 'kahraman' göçmenlere vatandaşlık

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında temmuzda yaşanan yangın felaketinde onlarca kişinin hayatını kurtaran üç göçmene, Yunan vatandaşlığı verildi.

  • AA
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Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende, Arnavut uyruklu Jake Gani, Mısır uyruklu İbrahim Mahmoud Mousa ve El Haimi Emad'a, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un imzaladığı kararname ile vatandaşlık verildi. Törende, İçişleri Bakanı Aleksis Haritsis de hazır bulundu.

Pavlopoulos, törenle önemli bir dönemeç olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi "insaniyet ve dayanışma" mesajı gönderildiğini belirtti, popülizm ve yabancı düşmanlığının Avrupa değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

Üç göçmenin çok güzel bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Pavlopulos, "Bazı Avrupalı ortaklarımızın Avrupalı olmanın büyük bir onur olduğunu ama aynı zamanda bazı sorumluluklar getirdiğini fark etmesi lazım". ifadesini kullandı.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, balıkçılık yaptıkları tekneleriyle alevlerden kaçanları kurtaran üç göçmen hakkında, "Fedakarca hayatlarını tehlikeye atarak, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaşın yardımına koştular." diye konuşmuştu.

Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda 23 Temmuz'da başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim birimlerinin bulunduğu sahil bölgelerine yayılan yangında, 100 kişi hayatını kaybetmiş, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

Etrafı saran alevlerden kurtulmak için yüzlerce kişi denize girerek, canlarını kurtarmaya çalışmıştı. Çok sayıda balıkçı teknesi ise sahilden açılarak saatlerce yardım bekleyen kişileri denizden limana taşımıştı.

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