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Dünya

Yunanistan'dan Meriç bölgesi için yeniden düzenleme kararı

Yunanistan'ın, Türkiye ile olan kara sınırlarının korunmasını güçlendirmek amacıyla Meriç (Evros) bölgesinde güvenlik önlemlerini yeniden düzenleme kararı aldığı bildirildi.

AA17 Eylül 2024 Salı 16:56 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Meriç bölgesi için yeniden düzenleme kararı
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Kathimerini gazetesinin haberinde, bu adımın göç baskısından ziyade "Yunanistan'ın hazırlıklı ve tetikte olduğu" mesajını içerdiği değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Yunanistan Emniyet Teşkilatından (ELLAS) üst düzey bir yetkilinin, sınır polislerinin daha önce Meriç ilinin dağlık bölgelerinde devriye gezdiğini ancak bundan sonra Kumçiftliği (Orestiada) ve Dedeağaç (Aleksandrupoli) çevresinde de görevlendirileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, dün Kastanies Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek burada silahlı kuvvetler ve polisin Yunan sınırlarını koruma görevini yerine getirdiğini ve bu çabaların Avrupa tarafından takdir edildiğini belirtti.

Hrisohoidis, Almanya'nın sınırlarında başlattığı kontrollere atıfta bulunarak Kastanies Sınır Kapısı'nda pasaport kontrollerinin anlaşmalar gereği eksiksiz yapıldığını söyledi.

- YUNANİSTAN, MERİÇ'TEKİ ÇELİK ÇİTİ GENİŞLETMEK İSTİYOR

Haberde, Atina yönetiminin, Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan Meriç bölgesindeki mevcut çelik çitin genişletilmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu genişletme çalışmalarının Avrupa fonlarıyla finanse edilmesi amacıyla diplomatik temasların sürdüğü kaydedildi.

  • sınır koruma
  • Meriç bölgesi
  • güvenlik önlemleri

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