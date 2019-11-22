Yunanistan’dan mülteci hapishanesi

Yunanistan’da iktidara merkez sağ Yeni Demokrasi partisinin gelmesi ile birlikte ülkenin göç politikaları sertleşmeye başladı. Adalardaki turizmi canlandırmak adına mülteci kamplarını karaya taşıma kararı alan Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümeti, şimdi de Sisam, Sakız ve Midilli adalarındaki kampları kapatma kararı aldı. Her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli kamplarda bebek ölümlerinin artması üzerine harekete geçen Atina yönetimi, üç adaya mültecilerin hapsedileceği kapalı göçmen kampları inşa edecek.

AB STANDARTLI ZULÜM

Göçmen hapishanesi planının detaylarını paylaşan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, kampların yerini alacak bu yerleşkelerin kimlik belirleme, yeniden yerleştirme ve sınır dışılar için kullanılacağını söyledi. Sığınmacıların yeni uygulamayla serbest dolaşım hakkının olmayacağını ve bu yerleşkelerde giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini belirten Stefanis, sığınmacıların yeni yerleşkelerde konteynırlarda kalacağını ve yemekhane, okul ve ibadet alanlarına erişimlerinin bulunacağını kaydetti. Hükümeti sözcüsü Stelios Petsas ise Temmuz 2020’ye kadar tamamlayacakları projenin Avrupa Birliği standartlarında olduğunu vurguladı. Brüksel’in mülteci statüsü tanımayacağı kişilerin bu binalara hapsedileceğini aktaran Petsas, kapalı kampların ülkeye yasa dışı giriş yapmak isteyenlere de net bir mesaj göndereceğini söyledi. Petsas, “Bir insan kaçakçısına kendilerini Yunanistan’a getirmesi için para verirlerse kaybedeceklerini anlamalılar” dedi.

SİSAM’DA TOPLU İSTİFA

Kapalı kamp projesinin merkezlerinden Sisam Adası’nda yerel yöneticiler karara karşı çıktı. Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu topluca istifa kararı aldı. Sisam’a 5 bin kişilik yeni bir kamp inşa edilmesini ne kendisinin ne de ada halkının kabul edeceğini belirten Stancos, hükümetin bu konudaki kararını geri almaması durumunda yazılı istifasını Başbakan Miçotakis’e sunacağını dile getirdi. Belediye meclisindeki iktidar ve muhalefet meclis üyeleri de, hükümetin bu konudaki kararını protesto etmek amacıyla topluca istifa edeceklerini duyurdu.