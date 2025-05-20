Yunanistan'dan panik diplomasisi: Türkiye'nin savunma hamlesi Atina'da rahatsızlık yarattı

Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma sanayi projelerine katılım ihtimali Yunanistan'da endişeye yol açtı. Atina yönetimi, Türk savunma sanayisinin AB ile entegrasyonunu engellemek amacıyla Avrupa genelinde harekete geçti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki temsilciliklerine gönderdiği talimatta, yerel yetkililerle temasa geçilerek Türkiye'nin AB projelerine dahil olmasının önlenmesini istedi.

Brüksel'in, SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) düzenlemesi çerçevesinde Türkiye ile iş birliği kapısını aralaması, Yunan yetkilileri alarma geçirdi.

Yunanistan, AB savunma projelerine üçüncü ülkelerin katılımına yönelik kararların oy birliğiyle alınmasını talep ederken, Fransa da bu tutuma destek veriyor.

ATİNA PANİKLEDİ: ZAMANIMIZ DARALIYOR

Yunan Kathimerini gazetesi Ankara'nın İHA teknolojisinde kat ettiği mesafe, Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın alması ve TUSAŞ'ın Airbus iş birliklerinin, Türkiye'nin gücünü artırdığını yazdı.

Baykar ve TUSAŞ'ın yüksek ihracat oranları ve savunma sanayisindeki üretim gücüne dikkat çeken Kathimerini, AB'nin Türkiye ile savunma ortaklığı kurmak istemesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türk savunma şirketlerinin küresel tedarik zincirindeki kritik rolüne dikkat çektiği sözlerini de okuyucularına aktaran Kathimerini, Atina'nın kaygılarının gerçek olduğunu ifade etti.

Gazete, Ankara'nın AB için neden kritik bir savunma ortağı olarak göründüğünü "Türkiye, savunma sanayiinde üretim kabiliyetini çoktan geliştirmiş" ifadesiyle açıkladı.

Yunanistan'ın zamanının daraldığına dikkat çeken Kathimerini, Atina'nın 27 Mayıs'taki AB Genel İşler Konseyi toplantısında bu konunun gündeme taşıyacağını ifade etti.

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