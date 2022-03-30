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Dünya

Yunanistan'dan Rusya senaryosu! Acil toplanma kararı aldılar

Yunanistan Enerji Bakanlığı, Rusya tarafından verilen süre dolmadan Yunanistan'ın enerji düzenleyici kurumu, doğalgaz iletim operatörü ve en büyük doğalgaz tedarikçileriyle doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılmasına yönelik acil durum toplantısı yapacağını açıkladı.

Reuters30 Mart 2022 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:56
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Toplantının amacı, Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz akışını durdurması durumunda Yunanistan'ın doğalgaz stoklarının yeterliliğine yönelik mevcut tüm senaryoları değerlendirmek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Rus doğalgazı için "dost olmayan" ülkelerin ruble cinsinden ödeme yapmasına yönelik talimatı rublenin değer kazanmasını sağladı. Ruble, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar getirmesiyle tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemişti.

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