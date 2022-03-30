Yunanistan'dan Rusya senaryosu! Acil toplanma kararı aldılar

Toplantının amacı, Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz akışını durdurması durumunda Yunanistan'ın doğalgaz stoklarının yeterliliğine yönelik mevcut tüm senaryoları değerlendirmek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Rus doğalgazı için "dost olmayan" ülkelerin ruble cinsinden ödeme yapmasına yönelik talimatı rublenin değer kazanmasını sağladı. Ruble, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar getirmesiyle tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemişti.