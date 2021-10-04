Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı! ''Verdiğiniz sözü tutun''

4 Ekim 2021 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:02

Alman basınına açıklamalarda bulanan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Türkiye'nin göç konusunda önemli bir stratejik bir rol oynadığına değindi.

Göç sorunu konusunda uyguladığı politikalara sık sık gündeme gelen Avrupa Birliği, Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından bir kez daha alarma geçti. Yeni bir göç dalgasıyla karşılaşma korkusuyla olası önlemlerin gündeme geldiği AB'de bu kez Yunan Göç Bakanı'nın çağrısı damga vurdu.



"VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN ÇAĞRISI"



Geçtiğimiz günlerde göç sorunu konusunda AB'ye çağrıda bulunan ve göç sorununun yönetiminde Türkiye'nin önemli rolü olduğunu belirterek "Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum" ifadelerini kullanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ardından bu kez Yunan Göç Bakanı Notis Mitarakis benzer söylemiyle gündeme geldi.

Alman Welt gazetesine konuşan Mitarachi, Afganistan'dan beklenen göç dalgasına ilişkin henüz bir hareketlilik yaşanmadığını belirtti. Gazeteye verdiği röportajda "Henüz büyük bir göç görmüyoruz" diyen Mitarachi, insani bir krizden kaçınmak için Avrupa'nın sahadaki uluslararası örgütlerle daha yakın bir çalışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'na dikkat çeken Mitarachi, mülteci mutabakatına karşılıklı olarak uyulması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin, göçmenler konusunda kritik bir öneme sahip Türkiye'ye verdiği vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirten Mitarachi, sığınmacı krizinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Mitarachi, vize serbestisi çağrısının yanı sıra, Yunanistan'ın reddettiği göçmenleri bir kez daha gündeme getirdi.