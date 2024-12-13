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Dünya

Yunanistan'dan Suriyeli sığınmacılar kararı! Askıya aldı

Yunanistan, Suriyeli sığınmacıların iltica başvurularına yanıt verilmesini dondurdu.

AA13 Aralık 2024 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Suriyeli sığınmacılar kararı! Askıya aldı
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AA muhabirinin yetkili kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hükümet dışişleri ve güvenlik konseyi toplantısında, Suriyelilerin iltica başvuruları konusu ele alındı.

Toplantıda, bugüne kadar Yunanistan mercilerine Suriyelilerin yaptığı iltica başvurularının aksi bir karar çıkana kadar askıya alınmasına karar verildi.

SURİYELİLERİN BAŞVURULARINA İLİŞKİN İZLENECEK YOL BELİRLENECEK

Hükümet, yapacağı haftalık değerlendirmelerle, Suriye'deki gelişmeleri mercek altına alarak, Suriyelilerin başvurularına ilişkin izleyeceği yolu belirleyecek.

Mevcut başvurular nedeniyle programlanmış mülakatlar düzenlenmeye devam ederken, yeni başvuruların alınması da sürdürülecek ancak konuya ilişkin nihai bir karar çıkana kadar başvurulara olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmeyecek.

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