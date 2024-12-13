Yunanistan'dan Suriyeli sığınmacılar kararı! Askıya aldı

AA muhabirinin yetkili kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hükümet dışişleri ve güvenlik konseyi toplantısında, Suriyelilerin iltica başvuruları konusu ele alındı.

Toplantıda, bugüne kadar Yunanistan mercilerine Suriyelilerin yaptığı iltica başvurularının aksi bir karar çıkana kadar askıya alınmasına karar verildi.

Hükümet, yapacağı haftalık değerlendirmelerle, Suriye'deki gelişmeleri mercek altına alarak, Suriyelilerin başvurularına ilişkin izleyeceği yolu belirleyecek.

Mevcut başvurular nedeniyle programlanmış mülakatlar düzenlenmeye devam ederken, yeni başvuruların alınması da sürdürülecek ancak konuya ilişkin nihai bir karar çıkana kadar başvurulara olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmeyecek.