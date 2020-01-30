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Dünya

Yunanistan, göçmen akınına karşı yüzen bariyer kullanacak

Yunan hükümeti, Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanacak.

AA30.01.2020  12:32 - Güncelleme: 30.01.2020  12:32

Yunan medyasında yer alan haberlerde, toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda olması planlanan bariyerin yapımı için Yunanistan Savunma Bakanlığının ihale açtığı belirtildi.

Projenin yaklaşık 500 bin avroya mal olacağı bilgisine yer verilen haberlerde, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak bariyerin, 1 metre 10 santim yüksekliğinde olması, üzerinin de yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planladığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısını 59 bin 726 açıklamıştı.

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