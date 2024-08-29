Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerleyişinden yana olduğunu belirtti.

Brüksel'de düzenlenen gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugünkü toplantıya katılımının önemine işaret etti.

Yerapetritis, bir Türk Dışişleri Bakanı'nın 5 yıl aradan sonra bu toplantıya katılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Toplantının Türkiye-Avrupa ilişkilerini konuşmak için bir fırsat olacağını vurgulayan Yerapetritis, "Yunanistan temelde Türkiye'nin Avrupa ilerleyişinden yanadır." diye konuştu.

Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifi ile Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin tekrar başlatılmasına yönelik çabaları son derece önemli bulduğunu ifade ederek, Brüksel'de bugün düzenlenen toplantı çerçevesinde Fidan ile bu konuları ikili görüşmede ele alacaklarını aktardı.

5 yıl sonra kritik davet! Türkiye'nin öncelikleri AB'ye anlatılacak

Türk tarafının haklı talepleri karşısında çaresizler: Bizim için "felaket" olur

Yunan basını ateş püskürdü: Atina, Ankara'nın belirlediği sınırların dışına çıkamıyor