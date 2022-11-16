İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2022 Çarşamba / 22 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6042
  • EURO
    19,3057
  • ALTIN
    1060.66
  • BIST100
    4668.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik F-16 itirafı: Sonsuza kadar engelleyemeyiz
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik F-16 itirafı: Sonsuza kadar engelleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmesinin yankıları Yunan kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Son olarak ise Türkiye'nin ABD'den F-16 tedarikine ilişkin Yunanistan, Ankara Washington hattını yakından takip ettiklerini F-16'ların alımını sonsuza kadar engelleyemeyeceklerini itiraf etti.

16 Kasım 2022 Çarşamba 20:59 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik F-16 itirafı: Sonsuza kadar engelleyemeyiz
ABONE OL

Yunaninstan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı ile iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı. Yunanistan, Türkiye'nin F-16 almasını her fırsatta engellemeye çalışsa da bunu sonsuza kadar sürdüremeyeceğini itiraf etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşme, Yunanistan'da endişelere yol açtı. Ankara- Washington hattındaki ilişkiyi mercek altına alan Yunanistan, ilişkilerin Yunan Amerikan ilişkileri ile rekabet edemeyeceğini iddia ediyor.

Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye'ye asılsız ithamlarda bulunulurken 3. taraflar aracılığı ile bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi. ABD cephaneliğine dönen Dedeağaç'a dikkat çekilen haberde ABD ile Yunanistan işbirliğine vurgu yapıldı.

TÜRKİYE İTİRAFI

Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğu hatırlatılırken bölgede kilit ve güçlü bir jeopolitik oyuncu olmaya devam ettiği vurgulandı.

Haberde Türkiye-Libya anlaşmasından duyulan rahatsızlık bir kez daha dile getirilirken Atina'nın kırmızı çizgilerini netleştirdiği iddia edildi.

MANİPÜLASYONLAR BAŞARILI

Silahlanma konusu ve Türkiye'nin F-16 temini konusunda ise Yunanistan'ın Amerikan Parlamentosu'nda pozisyonunu yükseltmek için yaptığı manipülasyonların başarılı olduğu ve bu durumun ülkelerine zaman kazandırdığı ifade edildi.

SONSUZA KADAR ENGELLEYEMEYİZ

Atina'nın Türkiye'nin F-16 alımını sonsuza kadar engelleyemeyeceği itiraf edilen haberde, gecikmenin de önemli olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.