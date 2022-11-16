Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik F-16 itirafı: Sonsuza kadar engelleyemeyiz

Yunaninstan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı ile iki ülke arasında gerilim tırmanmıştı. Yunanistan, Türkiye'nin F-16 almasını her fırsatta engellemeye çalışsa da bunu sonsuza kadar sürdüremeyeceğini itiraf etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşme, Yunanistan'da endişelere yol açtı. Ankara- Washington hattındaki ilişkiyi mercek altına alan Yunanistan, ilişkilerin Yunan Amerikan ilişkileri ile rekabet edemeyeceğini iddia ediyor.

Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye'ye asılsız ithamlarda bulunulurken 3. taraflar aracılığı ile bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi. ABD cephaneliğine dönen Dedeağaç'a dikkat çekilen haberde ABD ile Yunanistan işbirliğine vurgu yapıldı.

TÜRKİYE İTİRAFI

Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğu hatırlatılırken bölgede kilit ve güçlü bir jeopolitik oyuncu olmaya devam ettiği vurgulandı.

Haberde Türkiye-Libya anlaşmasından duyulan rahatsızlık bir kez daha dile getirilirken Atina'nın kırmızı çizgilerini netleştirdiği iddia edildi.

MANİPÜLASYONLAR BAŞARILI

Silahlanma konusu ve Türkiye'nin F-16 temini konusunda ise Yunanistan'ın Amerikan Parlamentosu'nda pozisyonunu yükseltmek için yaptığı manipülasyonların başarılı olduğu ve bu durumun ülkelerine zaman kazandırdığı ifade edildi.

SONSUZA KADAR ENGELLEYEMEYİZ

Atina'nın Türkiye'nin F-16 alımını sonsuza kadar engelleyemeyeceği itiraf edilen haberde, gecikmenin de önemli olduğu belirtildi.