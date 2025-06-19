Yunanistan, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi dikkatle takip ediyor.

Son olarak GeoStratigika, ASELSAN tarafından geliştirilen IVDL bağlantı sistemiyle Türkiye'nin KAAN savaş uçağını ANKA-3 ve KIZILELMA gibi gelişmiş insansız hava araçlarıyla tam entegrasyon içinde kullanmaya hazırlandığını yazdı.

"TÜRKİYE NATO'DAN BAĞIMSIZ AĞ KURDU"

Haberde, bu entegrasyon sayesinde Türkiye'nin yalnızca hava gücünü modernize etmekle kalmadığı, aynı zamanda NATO'nun C4ISR altyapısına bağımlı olmadan bağımsız bir savaş ağı kurduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kafkaslar ve Kuzey Suriye gibi yüksek gerilim bölgelerinde kendi kurallarını belirleyebilecek kapasiteye ulaştığı kaydedildi.

KAAN'ın, elektronik harp, hava savunma bastırma ve derin saldırı görevlerinde havadaki komutan rolünü üstlenerek sahadaki insansız sistemleri yönlendirdiği ifade edilirken, Türkiye'nin birlikte çalışabilirlik, otonomi ve gerçek zamanlı kontrol gibi kabiliyetlerle kendi savaş ekosistemini inşa ettiği belirtildi.

Analiz, bu gelişmelerin sadece teknolojik değil, aynı zamanda jeopolitik olarak da Türkiye'nin bölgesel gücünü pekiştirdiğine dikkat çekti.