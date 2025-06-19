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Dünya

Yunanistan'dan 'uyuyoruz' itirafı... ''Türkiye kendi savaş ekosistemini kurdu''

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı kritik adımlar ve yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknolojileri Yunan basını mercek altına aldı. Yunanistan merkezli gazetede yer alan bir haberde, Türkiye'nin KAAN, ANKA-3 VE KIZILELMA ile kendi savaş ekosistemini kurduğuna yer verildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Yunanistan'dan 'uyuyoruz' itirafı... ''Türkiye kendi savaş ekosistemini kurdu''
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Yunanistan, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi dikkatle takip ediyor.

Son olarak GeoStratigika, ASELSAN tarafından geliştirilen IVDL bağlantı sistemiyle Türkiye'nin KAAN savaş uçağını ANKA-3 ve KIZILELMA gibi gelişmiş insansız hava araçlarıyla tam entegrasyon içinde kullanmaya hazırlandığını yazdı.

"TÜRKİYE NATO'DAN BAĞIMSIZ AĞ KURDU"

Haberde, bu entegrasyon sayesinde Türkiye'nin yalnızca hava gücünü modernize etmekle kalmadığı, aynı zamanda NATO'nun C4ISR altyapısına bağımlı olmadan bağımsız bir savaş ağı kurduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kafkaslar ve Kuzey Suriye gibi yüksek gerilim bölgelerinde kendi kurallarını belirleyebilecek kapasiteye ulaştığı kaydedildi.

KAAN'ın, elektronik harp, hava savunma bastırma ve derin saldırı görevlerinde havadaki komutan rolünü üstlenerek sahadaki insansız sistemleri yönlendirdiği ifade edilirken, Türkiye'nin birlikte çalışabilirlik, otonomi ve gerçek zamanlı kontrol gibi kabiliyetlerle kendi savaş ekosistemini inşa ettiği belirtildi.

Analiz, bu gelişmelerin sadece teknolojik değil, aynı zamanda jeopolitik olarak da Türkiye'nin bölgesel gücünü pekiştirdiğine dikkat çekti.

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