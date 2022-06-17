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Dünya

Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'nin çağrılarına kulak tıkadılar

Türkiye'nin Yunanistan tarafına sık sık barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı verirken Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yeni bir provokasyona daha imza attı. Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulaklarını kapatan Hardalias, Ege Denizi'ndeki gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

AA17 Haziran 2022 Cuma 18:23 - Güncelleme:
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Türkiye sık sık barış ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi mesajı verirken Yunanistan, Ege Denizi'nde provokatif eylemlerine yenisini ekledi.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

GAYRİ RESMİ STATÜDE

Yunan üst düzey yetkililerin, bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunan tarafının uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının "provokasyon" amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olamayacağı kaydedildi.

Askeri kaynaklar, Yunan yetkililerin tansiyonu artırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının, iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti.

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