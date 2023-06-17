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Dünya

Yunanistan'ı karıştıran ''Türk'' çıkışı: İstifaya çağırdılar

Yunanistan ana muhalefet partisi SYRİZA'nın lideri Aleksis Çipras, katıldığı bir televizyon programında 'Türk azınlık' ifadesini kullandı. Batı Trakya'daki Türklerin varlığını hazmedemeyen bazı kesimler, Çipras'ı istifaya çağırdı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 18:49 - Güncelleme:
Yunanistan'ı karıştıran ''Türk'' çıkışı: İstifaya çağırdılar
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25 Haziran'da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan'da, Batı Trakya seçmeni ve Türk kökenli milletvekili adaylarına karşı söylem seçim gündeminin önüne geçiyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Yunan SYRİZA partisinin lideri Aleksis Çipras'ın bir televizyon programında kullandığı "Türk azınlık" ifadesine tepki yağdı. Çipras'ın sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı.

Aleksis Çipras, katıldığı programda eski dışişleri bakanlarından Dora Bakoyanni'nin Batı Trakya ziyaretinden bahsetti.

ÇİPRAS'A ELEŞTİRİ YAĞDI

Çipras, "Batı Trakya'ya giderek Türk azınlığa tavrını koyan ve oyunu değiştirmesi için şantaj yapan Bakoyanni" ifadelerini kullandı.

Konuşmasındaki "Türk azınlık" sözü, "Batı Trakya'da Müslüman azınlık mı, Türk azınlık mı" tartışmalarına yol açan Çipras'ın sözleri ülke gündemine oturdu.

Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Batı Trakya'daki azınlığın Müslüman azınlık olduğunu ileri sürdü.

Yunan medyası ve sosyal medya da Çipras'a ağır eleştiriler yağdırdı.

SYRİZA liderini istifaya çağıranlar oldu.

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