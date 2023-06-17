Yunanistan'ı karıştıran ''Türk'' çıkışı: İstifaya çağırdılar

25 Haziran'da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan'da, Batı Trakya seçmeni ve Türk kökenli milletvekili adaylarına karşı söylem seçim gündeminin önüne geçiyor.
TRT Haber'de yer alan habere göre; Yunan SYRİZA partisinin lideri Aleksis Çipras'ın bir televizyon programında kullandığı "Türk azınlık" ifadesine tepki yağdı. Çipras'ın sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı.
Aleksis Çipras, katıldığı programda eski dışişleri bakanlarından Dora Bakoyanni'nin Batı Trakya ziyaretinden bahsetti.
ÇİPRAS'A ELEŞTİRİ YAĞDI
Çipras, "Batı Trakya'ya giderek Türk azınlığa tavrını koyan ve oyunu değiştirmesi için şantaj yapan Bakoyanni" ifadelerini kullandı.
Konuşmasındaki "Türk azınlık" sözü, "Batı Trakya'da Müslüman azınlık mı, Türk azınlık mı" tartışmalarına yol açan Çipras'ın sözleri ülke gündemine oturdu.
Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Batı Trakya'daki azınlığın Müslüman azınlık olduğunu ileri sürdü.
Yunan medyası ve sosyal medya da Çipras'a ağır eleştiriler yağdırdı.
SYRİZA liderini istifaya çağıranlar oldu.