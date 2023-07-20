Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti... Vilnius'taki zirve sonrası olumlu havanın devam etmesi beklenirken Başkan Erdoğan'ın KKTC konusunda alacağı kararın önemine vurgu yaptılar.

Türkiye Kıbrıs meselesinin çözümü için iki devletli modelden yana olduğunu açık açık söyledi. Ancak Yunanistan hala federal devlet meselesinde ısrarını sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre; Vilnius'taki zirve sonrası olumlu atmosfer sürerken iki ülke arasındaki ilk sınavın Kıbrıs konusunda olacağını iddia eden Yunan Kathimerini, ihtilafların çözülmesi konusunda genel bir yol haritası üzerinde hareket edilmesi üzerinde karar verildiğini belirtti.

Kıbrıs sorununun ise bu süreci karmaşık hale getirdiğini yazan gazete, Ankara'nın iki devletli çözüm konusunda daha dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Türkiye ve KKTC arasında denizaltı elektrik bağlantısı için anlaşma yapıldığı hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde neler konuşulacağını da gündemine getirdi.