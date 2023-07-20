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Dünya

Yunanistan'ın gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde: Alacağı karar çok önemli

NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi sonrası iki ülke arasında 'olumlu' hava devam ederken Yunan basını da Başkan Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretini gündemine aldı. Söz konusu haberlerde, Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda alacağı tavrın çok önemli olduğu belirtildi.

Sabah20 Temmuz 2023 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Yunanistan'ın gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde: Alacağı karar çok önemli
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Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti... Vilnius'taki zirve sonrası olumlu havanın devam etmesi beklenirken Başkan Erdoğan'ın KKTC konusunda alacağı kararın önemine vurgu yaptılar.

Türkiye Kıbrıs meselesinin çözümü için iki devletli modelden yana olduğunu açık açık söyledi. Ancak Yunanistan hala federal devlet meselesinde ısrarını sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre; Vilnius'taki zirve sonrası olumlu atmosfer sürerken iki ülke arasındaki ilk sınavın Kıbrıs konusunda olacağını iddia eden Yunan Kathimerini, ihtilafların çözülmesi konusunda genel bir yol haritası üzerinde hareket edilmesi üzerinde karar verildiğini belirtti.

"ERDOĞAN'IN KIBRIS KONUSUNDA ALACAĞI TAVIR ÇOK ÖNEMLİ"

Kıbrıs sorununun ise bu süreci karmaşık hale getirdiğini yazan gazete, Ankara'nın iki devletli çözüm konusunda daha dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Türkiye ve KKTC arasında denizaltı elektrik bağlantısı için anlaşma yapıldığı hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde neler konuşulacağını da gündemine getirdi.

İki liderin Doğu Akdeniz başta olmak üzere Kıbrıs davasında görüş alışverişi yapacaklarını yazan gazete, Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda alacağı tavrın çok önemli olduğunu belirtti.

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