19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7263
  • 6,3467
  • 275.951
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'ın IMF borcunun erken kapatılmasına onay

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan’ın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) aldığı borcun bir kısmını erken ödemesine onay verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ESM’dan yapılan açıklamada, Yunanistan maliyeti yüksek olan IMF kredisinin erken ödemesi konusunda talebini kabul edildiği belirtildi.

Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar avroluk borcun 2,7 milyar avroluk kısmının erken ödeyebilme yolu açılmış oldu.

ESM Başkanı Klaus Regling söz konusu borcun erken ödenmesinin hem Yunanistan ve hem de ESM için yararlı olacağını kaydetti.

Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle yaklaşık 70 milyon avro tasarruf edecek.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar avro borç almıştı. Ülkenin kamu borç oranı Avro Bölgesinin halen en yükseği konumunda olması dikkati çekiyor.

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Zatürre nedeniyle geldiği hastanede gerçeği öğrendi!

Zatürre nedeniyle geldiği hastanede gerçeği öğrendi!

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Mutfak duvarında asılıyken bulundu, rekor fiyata satıldı

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

MHP’li Başkan işe geç gelen işçi ve memurları belediyeye almadı!

MHP’li Başkan işe geç gelen işçi ve memurları belediyeye almadı!
 

POPÜLER HABERLER

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

Mucize insanlar! Kıl payı...

Mucize insanlar! Kıl payı...

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA