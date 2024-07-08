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Dünya

Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesi ispatlandı! Frontex: Ölümlerinden sorumlular

Frontex, 2022'de gerçekleşen geri itmelerde 4 düzensiz göçmenin ölümünden Yunanistan'ı sorumlu tuttu.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesi ispatlandı! Frontex: Ölümlerinden sorumlular
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Avrupa Birliğinin (AB) sınır koruma ajansı Frontex raporlarında, 2022'de 4 düzensiz göçmenin "geri itmeler sonucu" Ege'de hayatını kaybetmesinden Yunanistan'ın sorumlu tutulduğu bildirildi.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Frontex Temel Haklar Monitörü'nün yayınladığı raporlarda, 2022'de gerçekleşen geri itme olayların 2'sinde 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin sorumluluğunun Yunanistan'a ait olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden göçmenlerin Yunan adalarına ulaştıktan sonra maskeli kişilerce Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirildiği ve Türkiye karasuları sınırına geldiklerinde denize bırakıldığı iddia edildi.

Ege Denizi'nde 2022'de yaşanan iki geri itme olayında denize bırakılan 17 düzensiz göçmenden 4'ünün Türk sahillerine ulaşamayarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

  • Frontex 2022
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