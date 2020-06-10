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Dünya

Yunanistan'ın insanlık dışı oyunu The Times'ın manşetlerinde!

Ege Denizi'ndeki göçmen teknelerinin Yunanistan'a ulaşmasını engellemek için bazı maskeli şahısların yaptıkları sosyal medyada gündem oldu. Skandal görüntüleri manşetine taşıyan İngiliz The Times, “Görüntüler lastik botta bulunan göçmenlerin çığlıklarıyla inliyor. Ardından ise bir Yunan sahil güvenlik gemisi yaklaşarak lastik botu Türk sularına doğru geri itecek dalgalar yaratmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:03
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The Times haberinde, maskeli şahısların Ege Denizi'ndeki göçmen teknelerinin Yunanistan'a ulaşmalarını engellemek için organize olduklarını yazdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.Aynı görüntüyü İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times da manşetlerine taşıdı.

The Times haberinde, maskeli şahısların Ege Denizi'ndeki göçmen teknelerinin Yunanistan'a ulaşmalarını engellemek için organize olduklarını yazdı. İşte Times'ın o haberi ve insanlık dışı görüntüler:

Erkek, kadın ve çocuklarla dolu olan göçmen teknesinin yolu maskeli şahısların kullandığı bot tarafından kesiliyor. Göçmen botunun botunu çıkaran maskeliler botu akıntıda sürüklenmeye bırakıyorlar.

Görüntüler lastik botta bulunan göçmenlerin çığlıklarıyla inliyor. Ardından ise bir Yunan sahil güvenlik gemisi yaklaşarak lastik botu Türk sularına doğru geri itecek dalgalar yaratmaya başlıyor.

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