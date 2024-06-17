İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2024 Pazartesi / 11 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8337
  • EURO
    35,1651
  • ALTIN
    2450.28
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'ın karnesi kötü! Geri ittiği düzensiz göçmenlerden 43'ü öldü
Dünya

Yunanistan'ın karnesi kötü! Geri ittiği düzensiz göçmenlerden 43'ü öldü

İngiliz basın kuruluşuna konuşan tanıklar, Yunanistan unsurlarının Akdeniz'de üç yıl içerisinde gerçekleştirdiği 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduğunu ileri sürdü.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 12:59 - Güncelleme:
Yunanistan'ın karnesi kötü! Geri ittiği düzensiz göçmenlerden 43'ü öldü
ABONE OL

BBC'nin tanık beyanlarına dayandırdığı habere göre, Yunanistan unsurlarınca itilen veya Yunan adalarına vardıktan sonra tekrar denize terk edilen 43 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, BBC'nin röportaj sırasında 12 düzensiz göçmenin Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirilip sonrasında bir şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği aktarıldı. İlgili kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla yaptığı telefon görüşmesinde Yunanca "Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç." dediği belirtildi.

Yerel basın, sivil toplum kuruluşları ve Türk Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırılarak 2020-2023 dönemindeki 15 olayın incelenmesinin ardından söz konusu dönemde 43 düzensiz göçmenin geri itmeler nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna varıldı.

Tanıklar, Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri denizde geri iterken, adalara ulaşmayı başaran düzensiz göçmenlerin ise yüzü maskeli kişilerce tekrar denize terk edildiğini aktardı. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Bu olaylardan 4'ünün bazı tanıklarına ulaşan BBC, tanık beyanlarından oluşan bir de belgesel hazırladı. Yunan Sahil Güvenlik birimi ise BBC'nin iddialarını reddetti.

  • Geri itme olayları
  • Yunanistan unsurları
  • Düzensiz göçmen ölümleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.