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Dünya

Yunanistan'ın Larisa kenti 5,9 ile sallandı

Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA04 Mart 2021 Perşembe 22:51 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 22:51
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Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, Yunanistan saati ile 20.38'de meydana gelen depremin, merkez üssünün Larisa kentinin kuzey batısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yunanistan Depreme Karşı Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, yaptığı açıklamada, sallantının kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu muhtemelen dün aynı bölgede meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle bağlantılı başka bir fay hattının faaliyete geçmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da dün de aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larisa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da yerin 7,8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamıştı.

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