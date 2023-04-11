Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin barınma merkezi olan Yunanistan'daki Lavrion mülteci kampının kapatılacağı yönündeki açıklamalar yalan çıktı. Kampın kapatıldığı görüntüsü verilip Atina'ya yakın bir noktaya taşınması kararı alındığı ortaya çıktı.

Yunanistan'daki Lavrion Kampı, terör örgütleri PKK, DHKP-C, MLKP, TKP-ML, TİKKO ve FETÖ'nün Avrupa'daki eğitim ve barınma üssü. Türkiye'den firar eden teröristlerin Avrupa'daki ilk durağı olan kampta, teröristlere bomba yapımı ve sabotaj eğitimi veriliyor. Kamptaki terör faaliyetlerinin görüntülerinin sızmasının ardından panikleyen Yunanistan üzerindeki baskıdan kurtulmak adına, 1940'larda inşa edilen binalar depreme dayanıksız olduğu için kampı taşımaya karar verdi. Bu karar alınırken Yunan makamlarının örgütün elebaşlarıyla toplantı ve pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

PKK İLE MASAYA OTURDULAR

Türkiye'nin Lavrion'daki skandal görüntüleri gündeme getirmesinin ardından uluslararası baskıdan kurtulmak isteyen Yunanistan, kamptaki teröristlerle masaya oturdu. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve danışmanları, 2022'nin Aralık ayında kamptaki örgüt elebaşlarıyla gizli toplantılar yaptı. Toplantıda uluslararası kamuoyuna Atina'daki Lavrion Kampı'nın kapatıldığı görüntüsü verileceği konuşuldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Örgüt sorumlularının da katıldığı toplantıda kampın Atina'nın merkezine yakın bir noktaya taşınmasına karar verildi.

ARANAN TERÖRİSTLER BURADA BARINDI

NATO üyesi Yunanistan'da 1985 yılında mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. Yunanistan'a kaçak yollarla giren teröristler önce PKK'nın Atina şehir merkezindeki bürosuna ardından da kamplara ya da örgütün bölgede bulunan dağ evlerine götürülüyor. Kampın ihtiyaçları, PKK'nın Avrupa yapılanması, Avrupa Birliği kuruluşları ve Yunan devletinden gelen paralarla gideriliyor. Kampta eğitimleri tamamlanan teröristler buradan Avrupa, Türkiye, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere gönderiliyor.