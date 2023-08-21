Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Dedeağaç'taki yangın Dadia Ormanı Mili Parkı'na ulaştı.

Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir kişinin cesedi bulundu.



Yangın nedeniyle hayatını kaybeden kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor.

Dedeağaç Devlet Hastanesinin de tedbir amacıyla tahliyesine başlandığı belirtildi.

Batı Trakya'daki Rodop ilinde çıkan orman yangını Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına almıştı.

Bölgede bazı evler yangından zarar görmüştü.

Söz konusu köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Başkent Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde çıkan yangında, hayvanlarını korumaya çalışan bir çoban bu sabah hayatını kaybetmişti.